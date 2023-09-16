Православная церковь сегодня, 16 сентября, чествует память мученицы Василиссы Никомидийской, которая в возрасте 9 лет пострадала за веру в Христа при императоре Диоклетиане.
К XVIII веку на Руси святую Василиссу называли Васса или Василиса.
Святую почитают 16 сентября по новому церковному календарю, который утвердили с 1 сентября 2023, по старому стилю ее вспоминают 29 сентября.
В народе день 16 сентября называли днем Домны.
Также издавна верили, чтобы осень прошла хорошо, сегодня нужно навести порядок в доме.
Старые вещи всегда связывали наши предков с началом осени и старением года, поэтому хозяйки сжигали их и убирали из дома ненужное, таким образом настраиваясь на обновление и улучшение жизни.
16 сентября было принято ходить за грибами и заготавливать капусту на зиму, также наши предки старались сегодня приготовить что-то из птицы.
Главной тридицией дня считается поход в баню или сауну, также можно принять ванну - считается что тот, кто искупается сегодня - не будет знать о болезнях целый год.
16 сентября - что сегодня нельзя делать
Есть несколько запретов этого дня:
запрещено ссориться и злиться, желать зла, сплетничать;
нельзя завидовать;
запрещено лениться;
не следует начинать новое дело.
Также в этот день не советуют переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу.
Источник: Униан.
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