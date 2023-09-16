Православная церковь сегодня, 16 сентября, чествует память мученицы Василиссы Никомидийской, которая в возрасте 9 лет пострадала за веру в Христа при императоре Диоклетиане.

К XVIII веку на Руси святую Василиссу называли Васса или Василиса.

Святую почитают 16 сентября по новому церковному календарю, который утвердили с 1 сентября 2023, по старому стилю ее вспоминают 29 сентября.

В народе день 16 сентября называли днем ​​Домны.

Также издавна верили, чтобы осень прошла хорошо, сегодня нужно навести порядок в доме.

Старые вещи всегда связывали наши предков с началом осени и старением года, поэтому хозяйки сжигали их и убирали из дома ненужное, таким образом настраиваясь на обновление и улучшение жизни.

16 сентября было принято ходить за грибами и заготавливать капусту на зиму, также наши предки старались сегодня приготовить что-то из птицы.

Главной тридицией дня считается поход в баню или сауну, также можно принять ванну - считается что тот, кто искупается сегодня - не будет знать о болезнях целый год.

16 сентября - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

запрещено ссориться и злиться, желать зла, сплетничать;

нельзя завидовать;

запрещено лениться;

не следует начинать новое дело.

Также в этот день не советуют переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу.

Источник: Униан.

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