Церковный праздник 18 сентября в честь пророка Захария и его жены Елизаветы - это родители Иоанна Предтечи, ближайшего предшественника Иисуса Христа
Двум святым бездетные пары молятся о рождении ребенка, а беременные просят у святых легких и благополучных родов, а также здоровья новорожденному.
18 сентября считается удачным для гаданий и различных обрядов, однако нужно помнить, что церковь не одобряет магических обрядов.
В народе этот день называли Кумохин день от слова "кумоха" - лихорадка.
Сегодняшний день подходит для лечения разнообразных болезней, медобследований и сдачи анализов.
Кроме того, если на сегодняшний день назначить операцию - она будет удачной.
18 сентября наши предки избавлялись от болезней с помощью бани и берёзового веника.
18 сентября категорически нельзя давать обещаний, которые не выполните.
Также запрещено стирать одежду сегодня, это считается плохой приметой.
Сегодня не рекомендуется собирать урожай орехов .
Также важно следить за погодой 18 сентября, чтобы узнать о будущем:
Домашние животные прячутся под крышу или в сарай - значит скоро погода ухудшится.
На луковице тонкая кожура - зима будет мягкой и снега будет мало, а если хороший урожай рябины - к дождливой осени с грозами.
Источник: Униан.
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