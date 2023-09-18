Церковный праздник 18 сентября в честь пророка Захария и его жены Елизаветы.

Церковный праздник 18 сентября в честь пророка Захария и его жены Елизаветы - это родители Иоанна Предтечи, ближайшего предшественника Иисуса Христа

Двум святым бездетные пары молятся о рождении ребенка, а беременные просят у святых легких и благополучных родов, а также здоровья новорожденному.

18 сентября считается удачным для гаданий и различных обрядов, однако нужно помнить, что церковь не одобряет магических обрядов.

В народе этот день называли Кумохин день от слова "кумоха" - лихорадка.

Сегодняшний день подходит для лечения разнообразных болезней, медобследований и сдачи анализов.

Кроме того, если на сегодняшний день назначить операцию - она будет удачной.

18 сентября наши предки избавлялись от болезней с помощью бани и берёзового веника.

18 сентября категорически нельзя давать обещаний, которые не выполните.

Также запрещено стирать одежду сегодня, это считается плохой приметой.

Сегодня не рекомендуется собирать урожай орехов .

Также важно следить за погодой 18 сентября, чтобы узнать о будущем:

Домашние животные прячутся под крышу или в сарай - значит скоро погода ухудшится.

На луковице тонкая кожура - зима будет мягкой и снега будет мало, а если хороший урожай рябины - к дождливой осени с грозами.

Источник: Униан.

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