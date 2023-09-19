Церковный праздник 19 сентября называется Михайлово чудо, сегодняшний день посвящен архистратигу Михаилу - главному из всех архангелов.
Архистратиг Михаил защитил от уничтожения язычниками церковь, построенную праведным мужчиной - за этот поступок день и называют Михайловым чудом.
Архангел Михаил почитается как защитник от зла и борец с ересью, а также покровитель города Киева.
На Михайлово чудо издавна принято жертвовать деньги и вещи для нуждающихся.
Также сегодня наши предки устраивали специальные встречи между родственниками, где решались все ссоры и конфликты. Такие встречи назывались "братчины", назначался "судья", помогающий родным узнать правду и помириться.
19 сентября - удачный день для лечения, так, для избавления от хворей предки клали больного на печь, отпаивали святой водой и окуривали табаком
19 сентября запрещен физический труд, работа и уборка, для того, чтобы почтить архангела Михаила, - сегодня лучше ничего не делать.
Также нельзя ругаться в этот день, выбрасывать оставшуюся еду в мусорное ведро, а лучше отдать ее животным или птицам.
Приметы 19 сентября:
Сегодня тепло - значит потепление продлится несколько дней.
Ощущаете южный ветер - к похолоданию, а западный - значит к потеплению.
Источник: unian.net.
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