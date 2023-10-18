Экономика Украины постепенно выходит из состояния шока и отмечается признаками восстановления. Одним из видимых преимуществ этого экономического возрождения является рост средней заработной платы. По оценкам правительства, к 2026 году средняя зарплата в стране может достигнуть 30 тысяч гривен.
Этот прогноз предоставлен Министерством экономики.
Важной частью этого процесса является снижение темпов инфляции в стране. Это позволит повышать не только номинальную, но реальную зарплату украинских граждан.
По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата будет расти следующим образом в течение четырех лет:
- в 2023 году – рост на 22% до 18 118 гривен;
- в 2024 году – рост на 20,6% до 21 852 гривен;
- в 2025 году – рост на 17,4% до 25 645 гривен;
- в 2026 году – рост на 15,5% до 29 625 гривен.
Что касается инфляции, то предполагается, что она будет уменьшаться следующим образом:
- 2023 год – 16%;
- 2024 год – 9,8%;
- 2025 год – 9,8%;
- 2026 год – 6,2%.
Следует отметить, что зарплата украинцев уже значительно повысилась по сравнению с первыми месяцами войны, когда во многих отраслях они внезапно обвалились, и в некоторых случаях уменьшились даже наполовину или больше.
Но к концу 2022 года экономика начала выходить из кризисного положения, и зарплаты начали расти. В июне 2023 года средняя заработная плата в Украине составляет уже 16 012,38 гривен по сравнению с 13 957,63 гривен в июне 2022 года.
Однако, учитывая инфляцию, реальный прирост зарплаты пока составляет всего 2%.
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