По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата будет расти, а инфляция наоборот станет меньше.

Экономика Украины постепенно выходит из состояния шока и отмечается признаками восстановления. Одним из видимых преимуществ этого экономического возрождения является рост средней заработной платы. По оценкам правительства, к 2026 году средняя зарплата в стране может достигнуть 30 тысяч гривен.

Этот прогноз предоставлен Министерством экономики.

Важной частью этого процесса является снижение темпов инфляции в стране. Это позволит повышать не только номинальную, но реальную зарплату украинских граждан.

По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата будет расти следующим образом в течение четырех лет:

в 2023 году – рост на 22% до 18 118 гривен;

в 2024 году – рост на 20,6% до 21 852 гривен;

в 2025 году – рост на 17,4% до 25 645 гривен;

в 2026 году – рост на 15,5% до 29 625 гривен.

Что касается инфляции, то предполагается, что она будет уменьшаться следующим образом:

2023 год – 16%;

2024 год – 9,8%;

2025 год – 9,8%;

2026 год – 6,2%.

Следует отметить, что зарплата украинцев уже значительно повысилась по сравнению с первыми месяцами войны, когда во многих отраслях они внезапно обвалились, и в некоторых случаях уменьшились даже наполовину или больше.

Но к концу 2022 года экономика начала выходить из кризисного положения, и зарплаты начали расти. В июне 2023 года средняя заработная плата в Украине составляет уже 16 012,38 гривен по сравнению с 13 957,63 гривен в июне 2022 года.

Однако, учитывая инфляцию, реальный прирост зарплаты пока составляет всего 2%.

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