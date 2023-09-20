Православная церковь Украины 20 сентября чтит память великомученика Евстафия Плакиды, его жены и детей.

Эту верующую семью казнили противники христианства.

Также 20 сентября по старому стилю чтили память мученика Созонта и преподобного Луки Глубореченского.

Народный праздник 20 сентября известен под названиями Созонт и Лука, Луков день, Астафий ветряк, Астафьев день.

Сегодня наши предки проводили обряд очищения на ветру, издавна верили, что сегодня ветер приносит только добро и помогает избавиться от всего плохого.

Сегодня, 20 сентября, принято выходит, встать лицом против ветра, и высказывать свои тревоги и волнения - ветер унесет их далеко.

До 20 сентября не собирали лук и не сжигали шелуху - ведь это считалось плохой приметой, которая может привести к неурожаю.

Сегодня нужно готовить и есть блюда из лука, ведь они принесут хорошее здоровье и самочувствие.

Шелуху использовали для удобрения огорода, также этот овощ лук помогает при простуде.

Наши предки связки лука вешали на пороге или над входной дверью, чтобы защитить дом от бед и болезней.

Также принято сегодня для крепкого здоровья съесть кусочек сырого лука.

Не рекомендуется сегодня свататься, потому что постигнет неудача.

Давать деньги или вещи взаймы 20 сентября сулит потерю денег.

Существуют и приметы 20 сентября, так, например, шишки широко раскрыты - ждите потеплении, чешуйки на шишках плотно закрыты - будет холодно.

На хвойных деревьях шишки растут высоко - зима наступит поздно.

Источник: Униан.

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