Так, в Комитете по вопросам энергетики и ЖКУ обсуждалась ситуация с прекращением газоснабжения многоквартирным домам из-за отсутствия техобслуживания домовых сетей.

Как сообщается на сайте Рады, в случае необеспечения технического обслуживания и ремонта газовых сетей в многоквартирном доме распределение газа будет прекращено.

Также известно, что в Киеве от газа отключено 80 домов, а их число растет, потому что до сих пор не утвержден порядок обслуживания, договор и методика начисления цены услуг.

Однако согласно ст. 19 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", услуга должна предоставляться потребителям.

В Киевгазе заявили, что могут предоставить потребителям услугу по техобслуживанию систем газоснабжения, но из-за того, что договор до сих пор не согласован, предлагаются собственные договоры и цены на обслуживание.

Напомним, Минэнерго отмечает, что имеющиеся мощности электроэнергетики в Украине достаточны для удовлетворения потребностей потребителей.

Даже в текущий день отмечается лишний объем производства электроэнергии.

В связи с этим планируемое внедрение графиков отключений от 1 октября в любом регионе страны отменено.

Однако следует отметить, что отключения потребителей могут происходить в случае повреждения энергетической инфраструктуры при обстреле. Это уже случалось во время прошедшего отопительного сезона.

Последние новости Украины:

Люди жалуются на несуществующие долги от "Нефтегаз Украины".

Также сообщалось, что "Нафтогаз" дал исчерпывающий ответ, разбавляют ли газ, получаемый украинцами.

Напомним также, что "Нефтегаз" дополнил неприятной проблемой.