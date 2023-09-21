Народный праздник 21 сентября под названиями Осенины, Рождество Пресвятой Богородицы, Кондрат и Ипат, Кондаратьев день
По старому стилю 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы, также известен день под названиями Осенины и Вторая Пречистая.
Сегодня православные верующие вспоминают чудесное рождение Марии у пожилой бездетной пары.
21 сентября издавна считали землю крайне плодородной, сегодня наши предки работали на огороде и в саду.
Основным ритуалом сегодня был посев озимых культур и удобрение земли.
21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы обязательно посещали церковь.
Деве Марии молились о рождении ребенка, люди верили, что Богородица обязательно услышит молитву, беременные молятся Марии о легких родах.
Существуют и запреты 21 сентября, так, если зажигаете огонь сегодня - будьте осторожны и не оставляйте его без присмотра, ведь сегодня повышен риск пожара.
Также нельзя надевать старую, неудобную и грязную обувь сегодня.
Родителям лучше не купать ребенка сегодня.
Делиться хлебом сегодня рекомендуется только с родными.
Существуют и приметы на погоду 21 сентября, например, если видите, как перелетные птицы высоко летят - скоро похолодает.
Зайцы роют много нор, значит зима будет суровой, а если много паутины на деревьях - к теплу.
Источник: Униан.
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