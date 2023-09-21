Церковный праздник 21 сентября, по новому стилю верующие чтят память апостола от 70-ти Кодрата Афинского.

Народный праздник 21 сентября под названиями Осенины, Рождество Пресвятой Богородицы, Кондрат и Ипат, Кондаратьев день

По старому стилю 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы, также известен день под названиями Осенины и Вторая Пречистая.

Сегодня православные верующие вспоминают чудесное рождение Марии у пожилой бездетной пары.

21 сентября издавна считали землю крайне плодородной, сегодня наши предки работали на огороде и в саду.

Основным ритуалом сегодня был посев озимых культур и удобрение земли.

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы обязательно посещали церковь.

Деве Марии молились о рождении ребенка, люди верили, что Богородица обязательно услышит молитву, беременные молятся Марии о легких родах.

Существуют и запреты 21 сентября, так, если зажигаете огонь сегодня - будьте осторожны и не оставляйте его без присмотра, ведь сегодня повышен риск пожара.

Также нельзя надевать старую, неудобную и грязную обувь сегодня.

Родителям лучше не купать ребенка сегодня.

Делиться хлебом сегодня рекомендуется только с родными.

Существуют и приметы на погоду 21 сентября, например, если видите, как перелетные птицы высоко летят - скоро похолодает.

Зайцы роют много нор, значит зима будет суровой, а если много паутины на деревьях - к теплу.

Источник: Униан.

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