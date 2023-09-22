22 сентября в день Ионы издавна было запрещено есть рыбу.
По старому стилю православная церковь чтила праведных Иоакима и Анну, родителей Девы Марии.
Народный праздник в Киевской Руси чтили осину, ведь именно это дерево считается самым сильным оберегом от нечисти.
Осиновые колья вбивали в огороде, во дворе и в доме, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Больные люди 22 сентября искали дикую осину, найдя ее повязывали на ней свой пояс для того, чтоб дерево забрало болезнь.
К 22 сентября в огородах заканчивали сбор овощей.
22 сентября продолжали подготовку к зиме, а именно закрывали консервацию, чистили печи, утепляли дома и заготавливали дрова.
Сегодня также бездетные пары молятся о пополнении в семье.
В День Анны и Иоакима наши предки ходили к молодоженам, чтобы посмотреть, как они живут.
Существуют и запреты и ритуалы 22 сентября, так, если на посуде увидели трещину или надкол - эту посуду нужно выбросить. Есть и пить из такой посуды категорически нельзя.
Сегодня лучше не есть рыбу, также 22 сентября неудачный день для сбора орехов и грибов.
22 сентября нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, потому что не достигнете настоящего счастья.
Существуют приметы о погоде на 22 сентября: если с сегодняшнего дня не началось бабье лето - теплеть в ближайшее время не будет.
Если с деревьев вишни не опали листья - похолодание будет нескоро.
Видите паутину на деревьях - осень будет теплой.
Источник: Униан.
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