22 сентября в день Ионы издавна было запрещено есть рыбу.

По старому стилю православная церковь чтила праведных Иоакима и Анну, родителей Девы Марии.

Народный праздник в Киевской Руси чтили осину, ведь именно это дерево считается самым сильным оберегом от нечисти.

Осиновые колья вбивали в огороде, во дворе и в доме, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Больные люди 22 сентября искали дикую осину, найдя ее повязывали на ней свой пояс для того, чтоб дерево забрало болезнь.

К 22 сентября в огородах заканчивали сбор овощей.

22 сентября продолжали подготовку к зиме, а именно закрывали консервацию, чистили печи, утепляли дома и заготавливали дрова.

Сегодня также бездетные пары молятся о пополнении в семье.

В День Анны и Иоакима наши предки ходили к молодоженам, чтобы посмотреть, как они живут.

Существуют и запреты и ритуалы 22 сентября, так, если на посуде увидели трещину или надкол - эту посуду нужно выбросить. Есть и пить из такой посуды категорически нельзя.

Сегодня лучше не есть рыбу, также 22 сентября неудачный день для сбора орехов и грибов.

22 сентября нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, потому что не достигнете настоящего счастья.

Существуют приметы о погоде на 22 сентября: если с сегодняшнего дня не началось бабье лето - теплеть в ближайшее время не будет.

Если с деревьев вишни не опали листья - похолодание будет нескоро.

Видите паутину на деревьях - осень будет теплой.

Источник: Униан.

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