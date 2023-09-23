Церковный праздник 23 сентября, день памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Сегодня, 23 сентября, верующие чтят память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

23 сентября отмечается день памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры - сестры, святые мученицы, родились в Витинии.

Решив посвятить свою жизнь Богу, они поселились в безлюдном месте, чтобы молиться.

Погибли сестры от пыток, отказавшись от отречения христианства и приняв языческую веру.

Также 23 сентября по новому церковному календарю (6 октября по юлианскому календарю) - день зачатие Пророка Иоанна, Крестителя Господня.

Иоанн Предтеча - является одним из самых почитаемых святых в христианстве после Богородицы.

В день памяти Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 23 сентября нельзя начинать новые дела, а также отказывать людям в помощи или гостеприимстве.

Ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться и давать пустых обещаний

23 сентября в день памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры дома готовили вкусные блюда и пекли пироги.

Огородные работы к этому дню старались окончить.

Существуют и народные приметы 23 сентября, если наблюдаете большой урожай рябины — значит осень будет долгой и солнечной.

Если в лесу много грибов — ждите дожди.

Если птицы летают очень низко — погода испортится.

Считать деньги в кошельке - к финансовым проблемам, а ссориться с мужем сегодня - к длительным проблемам в семье.

Также 23 сентября именины празднуют люди с такими именами: Павел, Петр, Андрей, Евгений, Климент, Пульхерия.

Источник: 1plus1.ua.

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