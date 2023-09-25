В народе день 25 сентября называется Артемон - змеевик, сегодня нужно обращать особое внимание на змей.
Издавна верили, что именно 25 сентября змеи перебираются вереницей из полей в леса и прячутся до весны в землю.
Наши предки сегодня опасались змей, ведь считалось, что змеи могут быть агрессивными пока не найдут место для зимовки.
На Артамона Змеевика принято охотиться, сегодня наши предки обували высокие сапоги и читали заговоры от укусов змей.
К слову, если вы охотитесь сегодня или режете домашнюю скотину - запрещено брать больше, чем необходимо для пропитания семьи.
Категорически 25 сентября нельзя совершать плохие поступки зло и предаваться скверным мыслям.
Также нельзя ходить в лес, чтобы не наступить на змею.
Запрещается стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь беду.
Именины сегодня отмечают Автоном, Альберт, Афанасий, Даниил, Македон, Семен, Федор и Юлиан.
Сегодня нужно следить за погодой, чтобы узнать о погоде в будущем, там, существуют приметы 25 сентября:
в этот день идет дождь – ждите затяжную зиму.
Высокий сорняк – зимой ждите много снега.
Источник: РБК.
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