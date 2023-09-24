Наши предки раньше говорили - на Феодору лето заканчивается и начинается настоящая осень.
Также, на праздник 24 сентября начинался сезон дождей.
В народе 24 сентября называли Федорин день. Сегодня убирали последний лук с грядок и сушили на зиму, и прятали пчелиные ульи от холода.
Сегодня в поле смотрели на озимые всходы, а женщины шинковали капусту, квасили на зиму и заготавливали из нее блюда, а мужчины варили пиво.
На Федору принято убирать урожай лука, а женщины собирались на "капустные вечера", чтобы заготовить капусту на зиму.
Существуют и главные запреты дня, так, сегодня нельзя вести пустые разговоры.
Также не нужно сплетничать и обсуждать других.
Начинать новые дела на Федору – плохая примета.
Также нельзя поднимать что-либо с дороги – потому что можно получить сглаз.
24 сентября день ангела отмечают люди с такими именами: Федора, Герман, Дмитрий, Сергей, Силуан Тедора.
Также есть приметы 24 сентября, например, в году две Федоры: осенняя с грязью, а зимняя со стужей.
Раньше говорила на Федору лето кончается, а осень начинается, и не всякое лето до Федоры дотянет.
Сегодня нельзя обманывать – любая ложь раскроется, а бить посуду на Федору – плохая примета.
Источник: РБК.
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