Наши предки раньше говорили - на Феодору лето заканчивается и начинается настоящая осень.

Также, на праздник 24 сентября начинался сезон дождей.

В народе 24 сентября называли Федорин день. Сегодня убирали последний лук с грядок и сушили на зиму, и прятали пчелиные ульи от холода.

Сегодня в поле смотрели на озимые всходы, а женщины шинковали капусту, квасили на зиму и заготавливали из нее блюда, а мужчины варили пиво.

На Федору принято убирать урожай лука, а женщины собирались на "капустные вечера", чтобы заготовить капусту на зиму.

Существуют и главные запреты дня, так, сегодня нельзя вести пустые разговоры.

Также не нужно сплетничать и обсуждать других.

Начинать новые дела на Федору – плохая примета.

Также нельзя поднимать что-либо с дороги – потому что можно получить сглаз.

24 сентября день ангела отмечают люди с такими именами: Федора, Герман, Дмитрий, Сергей, Силуан Тедора.

Также есть приметы 24 сентября, например, в году две Федоры: осенняя с грязью, а зимняя со стужей.

Раньше говорила на Федору лето кончается, а осень начинается, и не всякое лето до Федоры дотянет.

Сегодня нельзя обманывать – любая ложь раскроется, а бить посуду на Федору – плохая примета.

Источник: РБК.

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