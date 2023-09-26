Виталий Ким рассказал о причинах новых мощных взрывов, а также их последствиях.

Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации, рассказал украинцам плохие новости, пишет Politeka.net.

Виталий Ким сообщил, что вечером 25 сентября враг атаковал Николаев.

Город, по словам Виталия Кима, пострадал от ракетного удара.

«Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города», - сообщил Виталий Ким о последствиях атаки.

Виталий Ким также уточнил, что подробная информация еще уточняется.

Ночью Николаевскую область также сотрясли мощные взрывы.

По словам Виталия Кима, в Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших», – рассказал Виталий Ким, добавив, что более подробная информация еще уточняется.

Также враг продолжает обстреливать Николаевщину из артиллерии.

"Вчера, 25 сентября, в 13:51 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по открытой территории за пределами населенных пунктов, в 22:43 по акватории Куцурубской общины", - сообщил Виталий Ким.

К счастью, пострадавших нет.

Виталий Ким уточнил, что ночью 26 сентября в Николаевской области были сбиты шесть ударных дронов типа «Shahed-136/131».

Добавим, что утром в Николаевской области снова звучала воздушная тревога – в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

Также сообщалось, что в результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

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Также сообщалось, что Виталий Ким объявил о новой денежной помощи для украинцев.

Напомним также, что Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.