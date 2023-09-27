Церковный праздник принадлежит к 12 великим дням Восточной Церкви, он имеет один день предпразднства и 7 дней по празднику.
Накануне этого праздника в церквях и храмах посередине зала устанавливается крест, под которым проводятся Всенощное бдение и литургия.
В день торжества верующие целуют святыню и проходят обряд помазания освященным маслом, елеем.
27 сентября принято соблюдать пост в честь уважения к лишениям и мучениям Христа.
Торжество совпадает с уборкой урожая капусты, потому на стол было принято подавать пироги с этим овощем.
Мясо и рыбу среди праздничных блюд лучше не ставить.
Сегодня, зная о чудодейственных качествах Животворящего Креста, верующие молятся об исцелении болезней.
27 сентября нужно просить об избавлении от хронических болезней, женщины обращаются к молитвам от бесплодия.
В церквях, находящихся на стадии строительства, к сегодняшнему дню приурочивают поднятие крестов.
Наши предки сегодня заготавливали капусту на зиму и готовили из нее разнообразные блюда.
Также важно помнить, что на Воздвижение категорически запрещается ругаться с близкими, сквернословить, совершать поступки со злым умыслом.
27 сентября запрещается тяжкий физический труд.
Кроме того, особый запрет связан с подготовкой змей к спячке, сегодня лучше не гулять в лесу.
Источник: РБК.
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