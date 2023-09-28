Церковный праздник 28 сентября 2023 года, сегодня верующие придерживаются ряда традиций и запретов.

Православный праздник 28 сентября - перенесение мощей архидиакона Стефана.

Стефан первым пострадал за Христа, поэтому его и прозвали Стефан Первомученик.

Также известно, что он был из числа первых семи диаконов, которых посвятили апостолы.

В память о великомученике Никите сегодня отмечается народный праздник 28 сентября - Никита Гусятник.

Когда началось гонение на обращенных христиан - Никита обвинил зачинщиков в убийстве невинных, после чего его поймали и пытали, однако от веры он не отрекся.

28 сентября издавна называли "Никита Гусятник", из гусей раньше в этот день готовили блюда, а части тушки заготавливали на зиму.

С 28 сентября люди начинали стричь овец и собирать репу, после чего корнеплод варили, парили, елы сырой или в виде каши.

Сегодня категорически запрещено заниматься серьезными делами, их нужно перенести.

Красить и стричь волосы лучше в другой раз.

В том случае, если вы затеяли генеральную уборку - лучше перенести ее на более удачную дату.

Существуют и приметы 28 сентября, например, если гусь поднял лапу - готовьтесь к стуже, а если сегодня дождливый день - весна будет поздно и сырой.

Если видите, как утки ныряют в пруду - грядущие дни будут дождливыми.

Источник: Униан.

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