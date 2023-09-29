Церковный праздник 29 сентября, в православном мире сегодня отмечают День Ефимии, Ефимии Всехвальной.

Православный праздник 29 сентября - день памяти мученицы Людмилы.

Издавна, 29 сентября считали отличным днем для похода в баню, было принято говорить: кто попарится на Людмилин день - будет здоровым весь год.

Однако, лучше не брать сегодня чужой веник, а пользоваться своим, иначе можно заболеть, забрав на себя болезни другого человека.

Сны в ночь с 28 на 29 сентября - считаются подсказкой Высших сил, наши предки верили, что она поможет решить все проблемы, однако, важно - правильно растолковать сон.

Также народе наши предки рассматривали кость курицы или утки, определяя, какой будет зима: так, например, если кость толстая и жиром, значит зима будет холодной.

По традиции сегодня продолжали стричь овец, женщины на зиму заготавливали капусту.

Также сегодня есть запреты, 29 сентября нельзя в бане брать веник чужого человека - потому что можно заболеть, забрав на себя чужие болезни.

Нельзя сегодня целоваться – это к разлуке, начинать новые дела тоже не рекомендуется.

29 сентября День Ангела празднуют Виктор, Евфимия, Иосиф, Киприан, Людмила, Прокопий и Ренат.

Главные приметы 29 сентября:

Если сегодня теплая погода за окном - холода наступят нескоро.

Галки в стаи собрались – к хорошей погоде.

Листья на деревьях уже желтые, но не падают – осень будет долгой.

Источник: Униан.

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