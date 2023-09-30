Православные чтят память четырех святых мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые пострадали во втором веке во время гонений на христиан.

С 1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь и праздник Веры, Надежды и Любови по новому стилю отмечается 17 сентября, однако по старому стилю праздник четырех святых женщин отмечался 30 сентября.

Верующие сегодня также могут пойти в церковь и моляться мученицам о детях и благополучии в семьях.

Раньше женщины в праздник Веры, Надежды, Любови плакали, потому что верили, что тогда судьба будет счастливой. После плача молодые люди устраивали «деревенские святцы» и высматривали вторых половинок.

В церквях проходит богослужение, замужние женщины покупали три свечи - две ставили в храме перед иконой Христа, третью с наступлением полуночи вставляли в каравай и читали 40 раз без остановки слова о спокойствии и благополучии в семье.

Также 30 сентября в церковном календаре – день памяти святителя Михаила.

Утром караваем женщины кормили свою семью.

Сегодня нельзя проводить застолья, принимать гостей, также лучше не венчаться и не играть свадьбу, перенести на другую дату.

Париться в бане также запрещено, иначе поссоритесь с родственниками.

Ссориться и спорить с близкими не рекомендуется, а если уже поругались - нужно помириться.

Народные приметы : если пасмурное утро 30 сентября – скоро будет солнечно.

Журавли сегодня летят на юг – ждите морозов.

Сегодня нет дождя – значит зима будет теплой.

Источник: glavcom.

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