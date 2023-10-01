Церковный праздник 1 октября, сегодня праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Православный праздник 1 октября (14 октября по юлианскому календарю) - праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сегодня вспоминают явление Божьей Матери.

Издавна сегодня верующие ходили в храм, чтобы помолиться, в случае отсутствия возможности посетить церковь - важно помолиться дома.

Ведь Покров Пресвятой Богородицы считается особенным днем и все молитвы и обращения к святой сегодня будут услышаны.

1 октября у Божьей Матери важно попросить заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и много детей.

Пресвятой Богородице принято молиться о защите от врагов и непрошенных гостей.

Также издавна принято на Покрова идти в церковь незамужним девушкам, раньше верили - кто поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.

Покрова Пресвятой Богородицы не относится к 12 самым большим праздником, ведь события этого дня происходили не при земной жизни Божией матери.

Однако, именно эта церковная дата считается одним из великих праздников и имеет строгие запреты. , например, сегодня лучше не заниматься тяжелым трудом, а также домашними делами.

Также запрещается ссориться с близкими и сквернословить - потому что удача отвернется.

Давать в долг деньги также нельзя, иначе дома не будут водиться.

В этот святой праздник нельзя унывать и грустить, а следует благодарить Богородицу и Бога за то, что есть.

Источник: Униан.

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