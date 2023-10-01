Православный праздник 1 октября (14 октября по юлианскому календарю) - праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Сегодня вспоминают явление Божьей Матери.
Издавна сегодня верующие ходили в храм, чтобы помолиться, в случае отсутствия возможности посетить церковь - важно помолиться дома.
Ведь Покров Пресвятой Богородицы считается особенным днем и все молитвы и обращения к святой сегодня будут услышаны.
1 октября у Божьей Матери важно попросить заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и много детей.
Пресвятой Богородице принято молиться о защите от врагов и непрошенных гостей.
Также издавна принято на Покрова идти в церковь незамужним девушкам, раньше верили - кто поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.
Покрова Пресвятой Богородицы не относится к 12 самым большим праздником, ведь события этого дня происходили не при земной жизни Божией матери.
Однако, именно эта церковная дата считается одним из великих праздников и имеет строгие запреты. , например, сегодня лучше не заниматься тяжелым трудом, а также домашними делами.
Также запрещается ссориться с близкими и сквернословить - потому что удача отвернется.
Давать в долг деньги также нельзя, иначе дома не будут водиться.
В этот святой праздник нельзя унывать и грустить, а следует благодарить Богородицу и Бога за то, что есть.
Источник: Униан.
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