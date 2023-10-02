Мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за веру в Христа во время царствования римского императора Проба.

По народному календарю 2 октября отмечают пчелиный праздник, известно, что с 2 по 10 октября, это день Савватия Пчеловода - проходит пчелиная девятина.

Издавна в эти дни активно работали на пасеке, собирали мед и готовили улья к зимовке.

В старину именно начиная с 2 октября начинались вечерние гуляния - молодые парни и девушки в этот день могли выбрать себе спутника жизни.

Девушки сегодня проводили обряд на суженого, для этого несколько минут пристально смотрели в глаза парню, который нравится.

После такого ритуала верили, что выбранный вами человек и станет вашим мужем.

Существуют и запреты 2 октября, например, нельзя брать в руки острые предметы, запрещается также лениться и завидовать.

Можно также следить за погодой, чтобы узнать будущее, так, если наблюдаете южный ветер сегодня – к хорошему урожаю озимых в грядущем году.

Листья осины на земле лежат к верху - зима будет морозной, а если вверх изнанкой – значит с плюсовой температурой.

Хороший урожай желудей – ждите хороший урожаю хлеба в следующем году.

Если наблюдаете теплая и туманная погода сегодня – это к благоприятной осени.

Источник: Униан.

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