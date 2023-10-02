В ВЦУ рассказали о праздниках и памятных днях октября. Так, октябрь начался с празднования важного праздника для нашего народа - Покрова Пресвятой Богородицы, отмеченного большим почетом. О дальнейших праздниках сказано на странице ПЦУ в Фейсбуке .

6 октября чествует апостол Фома, один из ближайших учеников Иисуса Христа, который, незаслуженно, часто называется "неверующим".

8 октября, в воскресенье, отмечается день памяти святых отцов VII Вселенского собора, выступивших против ереси иконоборцев. 9 октября – праздник апостола Иакова Алфеева, а 10 октября – Собор Волынских святых.

14 октября почитается праведный Петр Калнышевский, последний казацкий атаман Запорожской Сечи, которого Церковь называет Многострадальным.

Во второй половине месяца, 18 октября, отмечается память апостола и евангелиста Луки, которого считают первым иконописцем и автором первых икон Божией Матери. Димитриевская поминальная суббота приходится на 21 октября этого года, ведь память великомученика Димитрия Солунского отмечается 26 октября.

27 октября – память преподобного Нестора Летописца, а 28 октября – день чествования преподобного Иова, игумена Почаевского, который был ревностным защитником Православия и чудотворцем, великой фигурой перед Богом и народом, известным своими подвигами в Почаевском монастыре – святыне для украинцев.

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