Евстафий был известным римским полководцем, однако после прихода к власти язычника Адриана был лишен почестей.
Правитель приказал подвергнуть семью пыткам, к счастью, Господь спас их.
По народному календарю 3 октября отмечают Астафьев день, Астафий Ветряк.
Издавна, сегодня приходили ветры, по направлению их люди пытались спрогнозировать погоду.
Сегодня существует ряд примет, которые издавна передавались из поколения в поколение.
Так, например, если ветры дуют с юга - значит ждите плодородие.
3 октября отмечается праздник мельников, крестьяне носили им дары и мололи зерно нового урожая.
Ветер северный — ждите холодов, если с юга — будет тепло, с запада к осадкам, с востока, значит погода будет теплой и без осадков.
Если наблюдаете множество шишек на ветвях елей вверху - значит конец грядущей зимы будет холодным, а если видите туман сегодня — значит осень будет теплой, а зима придет нескоро.
3 октября нельзя одалживать деньги и брать в долг, дарить и принимать подарки тоже нельзя.
Лучше сегодня не пользоваться чужими кухонными принадлежностями.
3 октября нельзя, чтобы за столом одновременно сидело 13 человек - потому что могут обмануть.
Сегодня лучше не ругаться и не выяснять отношения.
Источник: 1+1.
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