4 октября православные чтят память апостола от семидесяти епископа Кодрата.
В первом веке он проповедовал слово Божье в Афинах и многих обратил в христианство, но язычники схватили и заключили его в тюрьму, где святой погиб от голода.
Издавна, в этот день на Кондрата обязательно нужно усердно работать – труд сегодня предвещает успех и богатство.
4 октября было принято молотить зерно, рабочих вечером за этого кормили щедрым ужином.
На Кондрата нельзя отряхивать воду с вымытых рук и возвращать пустую посуду.
Кроме того, сегодня запрещено дарить подарки и садиться за стол 13 людям сразу.
Не рекомендуется свататься 4 октября – это сулит расставание пары.
Также лучше не ходить в лес и не стоять на пороге, тогда беда не случится.
4 октября запрещено резать домашнюю птицу, потому что будет голод в семье.
Важно следить за тем, какая погода в этот день, так, если за окном солнечно и дует северо-восточный ветер - значит зимние месяцы будут холодными.
Днем холодно, а к вечеру стало теплее - значит будет непогода.
Листья березы с верхушки желтеют - грядущая весна будет ранней.
Источник: РБК.
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