4 октября православные чтят память апостола от семидесяти епископа Кодрата.

В первом веке он проповедовал слово Божье в Афинах и многих обратил в христианство, но язычники схватили и заключили его в тюрьму, где святой погиб от голода.

Издавна, в этот день на Кондрата обязательно нужно усердно работать – труд сегодня предвещает успех и богатство.

4 октября было принято молотить зерно, рабочих вечером за этого кормили щедрым ужином.

На Кондрата нельзя отряхивать воду с вымытых рук и возвращать пустую посуду.

Кроме того, сегодня запрещено дарить подарки и садиться за стол 13 людям сразу.

Не рекомендуется свататься 4 октября – это сулит расставание пары.

Также лучше не ходить в лес и не стоять на пороге, тогда беда не случится.

4 октября запрещено резать домашнюю птицу, потому что будет голод в семье.

Важно следить за тем, какая погода в этот день, так, если за окном солнечно и дует северо-восточный ветер - значит зимние месяцы будут холодными.

Днем холодно, а к вечеру стало теплее - значит будет непогода.

Листья березы с верхушки желтеют - грядущая весна будет ранней.

Источник: РБК.

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