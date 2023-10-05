Народные названия праздника: Ионы, Фоки, Фока-Витроградарь, Листопадная, Листодер.

Сегодня в народе день посвящали осине, ведь именно это дерево, так считали, перенимает беды и печаль на себя, а также защитит от нечистой силы.

Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом.

Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.

Существуют и запреты 5 октября, так, например, на Иону не рекомендуется есть рыбу, ведь так верующие чтят судьбу пророка.

Нельзя также давать в долг или требовать деньги обратно.

Сегодня не стоит выяснять отношения - существует риск серьезных скандалов и ссор.

Также сегодня не удачный день для того, чтобы просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

Важно следить за погодой, чтобы узнать будущее:

Если видите, как с березы не все листья опали - значит снег выпадет поздно.

На сосне сегодня шишек мало - зима будет теплой.

Если гремит гром – значит осень будет теплой, а зима холодной.

5 октября утром уже заморозки – значит зима будет ранней.

Источник: РБК.

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