Народные названия праздника: Ионы, Фоки, Фока-Витроградарь, Листопадная, Листодер.
Сегодня в народе день посвящали осине, ведь именно это дерево, так считали, перенимает беды и печаль на себя, а также защитит от нечистой силы.
Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом.
Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.
Существуют и запреты 5 октября, так, например, на Иону не рекомендуется есть рыбу, ведь так верующие чтят судьбу пророка.
Нельзя также давать в долг или требовать деньги обратно.
Сегодня не стоит выяснять отношения - существует риск серьезных скандалов и ссор.
Также сегодня не удачный день для того, чтобы просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.
Важно следить за погодой, чтобы узнать будущее:
Если видите, как с березы не все листья опали - значит снег выпадет поздно.
На сосне сегодня шишек мало - зима будет теплой.
Если гремит гром – значит осень будет теплой, а зима холодной.
5 октября утром уже заморозки – значит зима будет ранней.
Источник: РБК.
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