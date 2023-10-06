Церковный праздник 6 октября по новому календарю почитают святого Фому - одного из 12 апостолов Христа.

Православный праздник 6 октября (19 октября по юлианскому календарю) - это день памяти святого апостола Фомы, одного из 12 апостолов Христа.

Фома однажды услышал проповедь Христа и отправиться вслед за Иисусом.

Сообщается, что за учителем Фома шел неотступно и стал одним из 12 приближенных учеников.

Апостолу Фоме молятся как покровителю честного достатка.

Сегодня, всех трудолюбивых людей и благодарят за работу, а издавна за запасы на зиму.

Наши предки на Фому пекли каравай и хлеб, горбушку от свежей буханки обязательно нужно дать больным, потому что раньше верили - она способна вылечить от недуга.

6 октября необходимо готовить запасы на зиму, на завтрак важно съесть кусочек хлеба, поверья гласят, что после такого ритуала в доме на весь год останется счастье.

6 октября есть немало запретов, так, например, сегодня нельзя лениться,

бросать слова на ветер, переедать, а также нельзя хвастаться накоплениями.

В этот день также запрещено отказывать в милостыне нуждающимся, потому что можно самому остаться нищим.

По старому календарю сегодня день зачатия Иоанна Предтечи, поэтому церковь категорически запрещает проводить любые гуляния и устраивать праздники.

Источник: Униан.

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