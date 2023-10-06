Православный праздник 6 октября (19 октября по юлианскому календарю) - это день памяти святого апостола Фомы, одного из 12 апостолов Христа.
Фома однажды услышал проповедь Христа и отправиться вслед за Иисусом.
Сообщается, что за учителем Фома шел неотступно и стал одним из 12 приближенных учеников.
Апостолу Фоме молятся как покровителю честного достатка.
Сегодня, всех трудолюбивых людей и благодарят за работу, а издавна за запасы на зиму.
Наши предки на Фому пекли каравай и хлеб, горбушку от свежей буханки обязательно нужно дать больным, потому что раньше верили - она способна вылечить от недуга.
6 октября необходимо готовить запасы на зиму, на завтрак важно съесть кусочек хлеба, поверья гласят, что после такого ритуала в доме на весь год останется счастье.
6 октября есть немало запретов, так, например, сегодня нельзя лениться,
бросать слова на ветер, переедать, а также нельзя хвастаться накоплениями.
В этот день также запрещено отказывать в милостыне нуждающимся, потому что можно самому остаться нищим.
По старому календарю сегодня день зачатия Иоанна Предтечи, поэтому церковь категорически запрещает проводить любые гуляния и устраивать праздники.
Источник: Униан.
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