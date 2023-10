В Киеве стали свидетелями акта вандализма, направленного против фотовыставки под названием The War Is Not Over Yet ("Война еще не закончилась"), которая проходила в Ильинском сквере.

Эта выставка включала стенды с историями и фотографиями журналистов, погибших от рук российских оккупантов, были ранены или оказались в плену врага.

Выставка была открыта 16 сентября в Ильинском сквере в Киеве. Неизвестные обписали стенды тезисами российской пропаганды, включая фразы о военном конфликте между Украиной и россией, который, по их словам, инициируется Соединенными Штатами Америки. Кроме того, на изображениях журналистов были написаны оскорбительные и бранные слова.

Планировалось, что выставка продлится до 8 октября, однако 2 октября партнеры заметили оскорбительные надписи и решили демонтировать стенды.

В результате этого инцидента Институт массовой информации, являющийся одним из соорганизаторов выставки, призывает правоохранительные органы начать следствие.

Также Институт массовой информации и его партнеры призывают владельцев камер, установленных возле Ильинского сквера в Подольском районе Киева, предоставить копии записей, которые могут помочь установить лиц, совершивших этот акт вандализма.

За полтора года выставка была представлена ​​в восьми городах Украины, включая Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Полтаву, Киев, Боярку, Винницу и Одессу. Этот случай стал первым столкновением с вандализмом при проведении выставки - это цинично и бессердечно.

Последние новости Украины:

Напомним, вандал решил повредить стелу почтения павших защитников, полиция задержала нарушителяє

Как сообщала Politeka, на Днепропетровщине вандал атаковал могилы украинских защитников, кадры.

Также писала Politeka, несовершеннолетние осквернили могилы украинских защитников.