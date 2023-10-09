Абонент " Киевстар " жалуется, что провайдер якобы предоставляет нестабильный интернет.

Об этом стало известно на сайте отзывов.

"Несмотря на то что вам обещают скорости до 1гб\с - по этому нет смысла если интернет постоянно обваливается. Проблемно даже фильмы смотреть, не то чтобы уже пользоваться потоковыми сервисами. Интернет постоянно прерывается. Не помогают ни обращения в службу поддержки, ни визиты мастеров", - жалуется клиент "Киевстар".

По словам абонента Киевстар, мастера к нему приходили дважды, однако причина проблемы не была названа.

"Звонил неоднократно, мастера приходили дважды. Обещали прийти и в третий раз, но так никто не пришел, и даже не предупредил. Ни один из работников этой компании не может (или не хочет) назвать точно причину проблемы, из-за ее решения. Первый мастер пытавшийся чинить - ничем не помог, а своим диспетчерам сказал, что проблему решил. Мне посоветовал купить сетевой адаптер - я его приобрел, на ситуацию это не повлияло", - сообщил клиент "Киевстар".

В итоге, абонент "Киевстар" заявил, что он потратил время на попытки решения вопроса нестабильного интернета и сейчас подбирает другого провайдера.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору.