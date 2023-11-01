Пенсия в Украине, кому уже с 1 января планируют повысить выплаты, и что для этого нужно.

Да, с 1 января многим украинцам планируют повысить пенсию .

Адвокат Андрей Дзись рассказал, кому откажут в зачислении пенсионного стажа.

По словам адвоката, с 1 января в Украине должен увеличиться прожиточный минимум.

Сейчас он составляет 2093 грн., а со следующего года его размер увеличится уже до 2361 грн.

"Таким образом, на 268 грн повысят минимальную пенсию. Перерасчет выплат планируют осуществить в три этапа: в январе, марте и июле. Однако конкретные даты будут определены немного позже", - сообщил Дзись.

Также он добавил, что уже в январе 2024 года пенсионеры Украины могут ожидать приятных новостей.

В частности, получающих минимальную и максимальный размер пенсии ждет перерасчет выплат.

"Как я уже говорил ранее, минимальная повысятся на 268 грн, по максимальной - она ​​достигнет отметки в 23610 грн", - говорит адвокат.

По словам адвоката, в следующем году пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие полный страховой стаж 35 лет для мужчин, и 30 для женщин получают повышение пенсий.

Главная основа для расчета – минимальная зарплата, а ее рост прогнозируется на январь и июль.

В январе минимальная пенсия должна увеличиться до 2840 грн., а к июлю вырастет до 3200 грн.

Март 2024 года принесет индексацию пенсии всем остальным категориям пенсионеров.

"Согласно анонсированным правительством изменениям будет введена система пенсионных баллов, которая базируется на актуальной средней зарплате. Благодаря новому механизму вышедшие на заслуженный отдых пенсионеры позже получают выплаты, которые соответствуют реальному состоянию рынка труда на тот момент", - резюмировал адвокат.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.