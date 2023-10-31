Церковный праздник 1 ноября в честь священномученика Садока, сегодня также вспоминают перенесение мощей болгарского святого Иоанна Рыльского.

1 ноября также День Всех святых, в честь христианских святых, монахов, церковнослужителей и праведных верующих людей.

Ноябрь-месяц наши предки называли полузимником или свадебником.

Также этот месяц посвящали свадьбам и сватовству, самыми хорошим для церемонии было принято считать именно 1 ноября.

1 ноября также отмечали Иванов день, сегодня было принято встречать осень и зиму. Хозяйки готовили пирожки с мясом птицы, их называли курники.

По традиции именно 1 ноября во дворе нужно было рассыпать горсть зерна, чтобы ее начала клевать сорока - тогда в доме всю зиму будет счастье и благополучие.

Однако существуют и запреты 1 ноября, например, сегодня лучше не работать в саду и огороде.

Собирать урожай также не рекомендуется, работы лучше перенести.

Издавна говорили, что 1 ноября запрещено убивать пауков, ведь через их на землю могут явиться души умерших.

Запрещено сегодня и повышать голос, кричать на близких, нельзя открывать окна и двери, дабы не впустить нечисть в дом.

Известно и о приметах 1 ноября, которые подскажут о будущем:

сегодня сорока скачет по деревьям - к похолоданию.

Пошел дождь 1 ноября - первый снег выпадет в конце этого месяца.

Если сегодня теплый день - значит зима будет мягкой.

Видите множество звезд сегодня ночью на небе - к холодной зиме.

Источник: unian.net.

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