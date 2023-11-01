Эксперт объяснил, почему сравнение наступления российских оккупационных войск на Авдеевку с ситуацией в Бахмуте не уместно.

Показательными являются данные о протяженности фронта в районе Бахмута и Авдеевки, а также концентрации сил противника.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что протяжённость фронта у Бахмута в ходе российского наступления была в пределах 50 км, а фронт наступления у Авдеевки немногим больше 20 км.

При этом концентрация сил российских оккупационных войск у Бахмута в разные периоды наступления составляла от 20 до 50 тысяч личного состава, а концентрация сил у Авдеевки по состоянию на сегодня - более 40 тысяч, то есть 2 тысячи оккупантов на километр фронта.

Кроме того, Александр Коваленко напомнил, что для наступления на Бахмут оккупанты задействовали более 300 танков, а под Авдеевкой всего за три недели наступления рф потеряла уже более 100 танков.

Также за три недели наступления на Авдеевку ВСУ удалось уничтожить 6,5 тысяч оккупантов — практически 10 батальон-тактических групп.

"Кстати, 100 уничтоженных танков и 250 ББМ это так же практически штатная комплектация 10 БТГр. Иными словами, РОВ положили 1 БТГр на 2 км фронта у Авдеевки. Повторюсь. Это только за 3 недели данной фазы наступления", — добавил военный обозреватель.

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