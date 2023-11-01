Российские захватчики пытаются оккупировать еще один украинский город.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, российские захватчики пытаются захватить Купянск Харьковской области.

«Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город», - сообщил Сырский.

Александр Сырский заверил, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники за последние сутки отбили более 10 атак противника.

Добавим, что Купянский район Харьковщины каждый день содрогается от обстрелов.

Так, за прошедшие сутки по селу Подолы Купянского района оккупанты ударили управляемой авиабомбой. Повреждены частные дома.

А в селе Петропавловка Купянского района россияне убили мужчину.

"Погиб 50-летний мужчина. Получила ранение 52-летняя женщина", - сообщили в полиции Харьковской области о страшных последствиях атак.

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