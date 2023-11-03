Украинским пенсионерам перестанут начислять выплаты, если они в течение полугода не будут снимать деньги со своих банковских карт.
Как сообщили в ПФУ, пройти идентификацию и снова начать получать пенсию можно онлайн с помощью видеоидентификации, то есть не выходя из дома.
Идентифицироваться можно с помощью "Дії. Підпису".
"Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда", - говорится в сообщении.
Однако в комментариях пенсионеры массово жалуются на проблему, с которой пришлось столкнуться во время идентификации:
"Я стала замечать, что неудобные вопросы Вы игнорируете. Вот Вы пишете что можно идентифицироваться через действие-подпись, хотя знаете что значительное количество пенсионеров не имеют ид-паспорта для этого, чтобы сформировать действие-подпись. На вопрос если ты давно пользуешься порталом электронных услуг и входишь в него через электронную подпись приват 24, будет ли это считаться идентификацией? Вы молчите. Может мы что-то не так понимаем. Так пожалуйста ответьте",
"вы сами знаете что не у всех есть ид-паспорта для действия подпись",
"Объясните, пожалуйста, что это за акция, идентификация? Кто должен ее проходить? Все категории пенсионеров?",
"А как идентифицироваться с помощью видеоконференции?"
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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.
Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.
Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.