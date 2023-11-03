Пенсионерам предложили обновить данные для дальнейшей выплаты пенсии во время видеоконференции, но у некоторых возникли проблемы с идентификацией.

Украинским пенсионерам перестанут начислять выплаты, если они в течение полугода не будут снимать деньги со своих банковских карт.

Как сообщили в ПФУ, пройти идентификацию и снова начать получать пенсию можно онлайн с помощью видеоидентификации, то есть не выходя из дома.

Идентифицироваться можно с помощью "Дії. Підпису".

"Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях пенсионеры массово жалуются на проблему, с которой пришлось столкнуться во время идентификации:

"Я стала замечать, что неудобные вопросы Вы игнорируете. Вот Вы пишете что можно идентифицироваться через действие-подпись, хотя знаете что значительное количество пенсионеров не имеют ид-паспорта для этого, чтобы сформировать действие-подпись. На вопрос если ты давно пользуешься порталом электронных услуг и входишь в него через электронную подпись приват 24, будет ли это считаться идентификацией? Вы молчите. Может мы что-то не так понимаем. Так пожалуйста ответьте",

"вы сами знаете что не у всех есть ид-паспорта для действия подпись",

"Объясните, пожалуйста, что это за акция, идентификация? Кто должен ее проходить? Все категории пенсионеров?",

"А как идентифицироваться с помощью видеоконференции?"

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