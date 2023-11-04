Рождественский пост длится 40 дней, он помогает христианам подготовиться к великому празднику – Рождеству Христову.
Так, пост перед Рождеством имеет продолжительность – 40 суток, известно, что даты будут отличаться от предыдущих лет.
Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли с 1 сентября на новоюлианский календарь.
Поэтому Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря, соответственно, пост в 2023 году по новому календарю начнется 15 ноября и завершится 24 декабря.
Пост считается важным периодом для христиан, в Библии говорится о его очень важном значении в связи человека с Богом.
Иисус Христос соблюдал пост и учил этому верующих.
В комментариях к новости о новой дате начала Рождества высказали свои мнения:
"Прости их боже",
"Больше у нас проблем нет",
"Пост, постом, а нам нужен мир, бога надо иметь в душе, а не собачитесь когда Рождество, или еще что-то. Люди стали хуже зверей",
"То пцу перешли! А еще есть люди, которые верны своему крещению и не бегают из одной веры в другую, о них не пишите?",
"Если бы все соблюдали пост, а так только чтобы подстрекать людей. Православные христиане знают все без изменений", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал.
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