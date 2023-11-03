Церковный праздник 4 ноября по новому и старому календарю, узнайте о главных запретах и традициях сегодняшнего дня.

4 ноября в церковном календаре – день памяти Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они проповедовали христианство и многих язычников обратили в свою веру.

Однако об этом узнали местные правители, которые судили их, долго мучили и пытали, но не заставали Ермея и Никандра отречься от веры.

Запрещено сегодня выносить что-либо из дома, потому что можно потерять счастье.

Никому, в том числе друзьям или родственникам, категорически нельзя давать деньги взаймы.

Запрещается злиться и браниться 4 ноября, ведь зима обозлится и принесет в дом беду.

Нельзя 4 ноября желать людям зла, потому что оно может вернуться обратно.

4 ноября также отмечается день Казанской иконы Божией Матери, она является одной из самых почитаемых у православных верующих.

Праздник Казанской иконы Божией Матери раньше считался так называемым рубежом между осенью и зимой.

Известно также о народных приметах и традициях на 4 ноября, в частности, сегодня наши предки смотрели, какой день - если видите, что мышей много — зима будет морозной.

Вокруг солнца есть белые круги — значит будет снежная буря, а если лес вдали видится черным — будет тепло.

Также если видите, что установилась новая Луна и определенная погода — значит такой она будет целый месяц.

Если в небе молодая Луна и выпал снег — он пролежит недолго.

Источник: ТСН.

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