4 ноября в церковном календаре – день памяти Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они проповедовали христианство и многих язычников обратили в свою веру.
Однако об этом узнали местные правители, которые судили их, долго мучили и пытали, но не заставали Ермея и Никандра отречься от веры.
Запрещено сегодня выносить что-либо из дома, потому что можно потерять счастье.
Никому, в том числе друзьям или родственникам, категорически нельзя давать деньги взаймы.
Запрещается злиться и браниться 4 ноября, ведь зима обозлится и принесет в дом беду.
Нельзя 4 ноября желать людям зла, потому что оно может вернуться обратно.
4 ноября также отмечается день Казанской иконы Божией Матери, она является одной из самых почитаемых у православных верующих.
Праздник Казанской иконы Божией Матери раньше считался так называемым рубежом между осенью и зимой.
Известно также о народных приметах и традициях на 4 ноября, в частности, сегодня наши предки смотрели, какой день - если видите, что мышей много — зима будет морозной.
Вокруг солнца есть белые круги — значит будет снежная буря, а если лес вдали видится черным — будет тепло.
Также если видите, что установилась новая Луна и определенная погода — значит такой она будет целый месяц.
Если в небе молодая Луна и выпал снег — он пролежит недолго.
Источник: ТСН.
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