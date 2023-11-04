Мэр Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, какая ситуация в Авдеевке, где оккупанты третью неделю штурмуют город. Об этом политик сообщил на телеканале "Сейчас".

Мэр отметил, что на текущий момент ситуация на текущий момент в Авдеевке тяжелая и не будет шапкозакидательства, что все хорошо. Но сказать и обратное нельзя, ведь все не так плохо. Ведь за три последние недели линия обороны ВСУ осталась целая, так как ее не прорвали еще пока.

Увеличилась серая зона вокруг города, но огневой контроль остается за Украиной. При этом не нужно переживать за авдеевский террикон, ведь туда оккупант постоянно лезет и его накрывают артиллерией ВСУ.

"Их цель даже не сам коксохим, он также не очень нужный, они понимают - что это ловушка. Почему наши не заходят на коксохим? Это ловушка, это не Азовсталь, так как там много разных остатков веществ и при попадании почти каждый день все видят эти столбы дыма. И если там находится в тот момент, то можно просто задохнуться", - рассказал Барабаш.

Мэр также отметил, что задача россиян на данном направлении просто перерезать дорогу на этом участке. И наши защитники понимают данную задачу и работают на опережение, чтобы не допустить подобного. При этом железная дорога на текущий момент контролируется силами обороны Украины, а вся остальная информация не соответствует действительности.

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