Концентрация сил и средств у российских оккупационных войск в районе Авдеевки просто запредельная.

Российское командование развернуло переброску под Авдеевку 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии из состава группы войск «Центр», зоной ответственности которой является Луганская область.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что этот полк не доукомплектован техникой согласно штату, но это не означает, что он не будет выполнять свою основную функцию – колоннами “чмонь” переть на наши рубежи в попытке их прорыва и закрепления на новых позициях.

"И, к сожалению, эта передислокация лишь подтверждает худшие опасения, российское командование не остановится в вопросе окружения Авдеевки", — отметил Александр Коваленко.

По словам эксперта, также интересен запрос российского командования на поставку под Авдеевку боеприпасов, из которых артиллерийская компонента 152-мм – всего 600 выстрелов, а 122-мм более 3,5 тысяч.

"Замечу, что с учётом интенсивности боевых действий под Авдеевкой это очень и очень незначительный запрос, из чего так и хочется спросить, а где же 100500 миллионов северокорейских снарядов?Возможно, это обусловлено тем, что российское командование затребовало и несколько десятков тысяч мин 82-мм", — пишет военный обозреватель.

Коваленко доабвил, что российские оккупанты, очевидно готовятся к городским боям и боям в промышленной зоне, и главная их сейчас задача даже не продвижение к Степовому, а прорыв передовых штурмовых групп на Коксохим для последующего закрепления.

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