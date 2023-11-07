Российские войска, размещенные в районах Донецка, Ясиноватой и Макеевки, испытывают затруднения и осознают, что украинские силы не позволят им спокойно провести зиму на местности. Следующим потенциальным направлением активных действий российских вооруженных сил, как отмечает военный эксперт Роман Свитан, может стать Марьинка в Донецкой области.

"Атаки российских вооруженных сил на Угледар связаны с планами наступления на Марьинку. Им нужно переместиться с юга на север, начиная с Угледара, чтобы оказаться сзади украинских сил, действующих в Марьинской группировке.

Затем они пытаются вытеснить украинские силы на вторую линию обороны, которая проходит через Курахово и около малых рек на севере. Эти населенные пункты являются ключевыми пунктами обороны на данном участке фронта" - рассказал военный эксперт.

Ранее эксперт подметил, вооруженные силы Украины получают практически все вооружение от Укроборонпрома. А Укроборонпром - это старая советская система, которая очень тяжело разворачивается. Правда если она развернется и запустится, то это уже будут промышленные партии дронов, которыми можно уже будет засыпать на радиус полета дрона любой регион практически.

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