Считается, что миссия была выполнена с использованием крылатых ракет воздушного базирования.

Силы обороны Украины совершили успешную атаку на российский корабль типа "Каракурт" во время операции на оккупированном Крыму. По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ, Романа Свитана, это означает, что вооруженные силы России лишились одного из носителей опасных ракет "Калибр".

Полковник запаса подчеркнул, что целью было уничтожение систем запуска ракет, то есть самих пусковых установок. Поскольку ракеты лучше уничтожать на земле или пусковых установках, корабль, по всей видимости, был поврежден, а возможно, и уничтожен.

Следовательно, это означает потерю одного корабля и одного ракетоносителя, отметил Свитан.

"Считается, что миссия была выполнена с использованием крылатых ракет воздушного базирования SCALP и потребовала сложных маневров. С учетом возрастающей сложности и старения нашей советской техники, такой маневр представлял собой практически невыполнимую задачу" - поделился эксперт.

Эксперт также отметил, что сейчас те дроны, которые используют наши силы обороны, они производят сами. Это спецоперации СБУ и ГУР, которыми они точечно наносят удар. А вот когда начнет масштабное производство Укроборонпром Украины, тогда уже можно увидеть действительно массовые удары по россии.

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