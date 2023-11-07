Быстрое продвижение по фронту не является первоочередной задачей для обороняющейся армии. По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ, Романа Свитана, вместо этого, основным приоритетом является ослабление российских сил.

Если российская армия будет привлечена и разгромлена в районе двух горячих точек - Авдеевки и Бахмута, территории могут освободиться естественным образом.

"Суть подхода заключается в том, чтобы нанести максимальные потери российским силам и ослабить их влияние. Несмотря на то, что украинская армия может набирать новых бойцов с ограниченной подготовкой, сейчас она активно восстанавливается и укрепляет свои позиции" - делится эксперт.

По его словам, освобождать для этого города не требуется, следует сначала ослабить влияние оккупантов на горячих точках, куда активно стягивают все возможные силы.

Силы обороны Украины совершили успешную атаку на российский корабль типа "Каракурт" во время операции на оккупированном Крыму. По словам военного эксперта, это означает, что вооруженные силы России лишились одного из носителей опасных ракет "Калибр".

Целью было уничтожение систем запуска ракет, то есть самих пусковых установок. Поскольку ракеты лучше уничтожать на земле или пусковых установках, корабль, по всей видимости, был поврежден, а возможно, и уничтожен.

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