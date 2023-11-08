Военный эксперт Роман Свитан сообщил, какая ситуация сейчас на Херсонском направлении. Специалист об этом сообщил в эфире 24-го канала.

"Это хорошо подготовленные части, это видно однозначно. Россияне видят, где мы там располагаемся и мы удерживаем левый берег, а за спиной Днепр, поэтому это довольно сложно. Но наши войска выполняют это задачу, разведка и морская пехота и силы спецопераций. Потому для них сейчас основная задача это отодвинуть линию фронта от Херсона и других населенных пунктов на правом берегу при помощи корректировки артиллерийского огня", - сказал эксперт.

Специалист добавил, что украинские войска не подпускают россиян к Днепру и к себе в том числе, ведь отсекают любую попытку российских войск сбросить наши части в Днепр. При этом можно увидеть, что движение продолжается сил обороны, ведь они не просто взяли и зацепились на левом берегу, а идет положительная динамика.

По словам Свитана, сначала украинские защитники продвинулись на один-два километра, сейчас уже три-четыре, а по некоторым позициям до семи километров продвижения. И подобное продвижение говорит о том, что будет подготовлен один или несколько плацдармов для форсирования Днепра и переброски техники. Но как минимум силы обороны смогут создать линию фронта подальше от областного центра Херсонской области, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

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