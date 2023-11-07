На оккупированной территории Херсонской области российские захватчики идут на шаги, которые могут свидетельствовать об их плачевном состоянии.

И они явно не те, о которых россияне мечтали, пишет Politeka.net.

Так, согласно новым данным украинской разведки, россияне минируют критическую инфраструктуру на оккупированной части Херсонщины.

"На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры", - сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Разведчики отметили, что ответные действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать.

Добавим, ранее появились неподтвержденные данные, что ВСУ перебрасывают бронетехнику для закрепления на отраженном у врага плацдарме на левом оккупированном берегу Херсона.

Об этом с истерикой сообщали российские паблики.

Официального подтверждения переброски бронетехники на левый берег Херсонщины с украинской стороны пока не было.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на левом берегу Херсона.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы и Песчановки, которые расположены в 13 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра соответственно, а также продвинулись возле Кринок.

По данным экспертов, украинские войска удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Впоследствии стало известно, что украинским защитникам удалось расширить свой контроль над территорией к северу от поселка Подстепное, расположенного примерно в 17 километрах к востоку от Херсона.

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