Оккупанты посреди дня ударили по Днепропетровщине, стали известны последствия.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога.

«Предварительно, из-за «прилета» люди не пострадали», - отметили в ОГА.

Ранее в местных пабликах появилась информация о звуках взрывов.

В свою очередь, в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности.

"Находитесь в укрытиях!", - призывали украинцев защитники неба.

Также ранее стало известно, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Херсонщину - в Бериславе пострадали не менее 15 домов, комбинат, админздание.

Также поврежден полицейский автомобиль. Правоохранители не пострадали.

Сейчас в некоторых областях Украины снова раздается воздушная тревога.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в срочном сообщении воздушных Сил Украины.