Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога.
«Предварительно, из-за «прилета» люди не пострадали», - отметили в ОГА.
Ранее в местных пабликах появилась информация о звуках взрывов.
В свою очередь, в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности.
"Находитесь в укрытиях!", - призывали украинцев защитники неба.
Также ранее стало известно, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Херсонщину - в Бериславе пострадали не менее 15 домов, комбинат, админздание.
Также поврежден полицейский автомобиль. Правоохранители не пострадали.
Сейчас в некоторых областях Украины снова раздается воздушная тревога.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в срочном сообщении воздушных Сил Украины.