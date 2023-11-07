На окупованій території Херсонської області російські загарбники йдуть на кроки, які можуть свідчити про їхній плачевний стан.

І вони явно не ті, про які росіяни мріяли, пише Politeka.net.

Так, згідно з новими даними української розвідки, росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій частині Херсонщини.

«На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури», - повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідники зазначили, що відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.

Додамо, раніше з’явилися непідтверджені дані, що ЗСУ перекидають бронетехніку для закріплення на відбитому у ворога плацдармі на лівому окупованому березі Херсонщини.

Про це з істерикою повідомляли російські пабліки.

Офіційного підтвердження перекидання бронетехніки на лівий берег Херсонщини з українського боку наразі не було.

Також повідомлялось, що ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки, які розташовані за 13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра відповідно, а також просунулися біля Кринок.

За даними експертів, українські війська утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Згодом стало відомо, що українським захисникам вдалося розширити свій контроль над територією на північ від селища Підстепне, що розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона.

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