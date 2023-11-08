Однако фактически их продвижение ограничилось на несколько сотен метров, поделился эксперт.

Города Авдеевка и Бахмут стали ключевыми точками в реализации стратегии, однако несмотря на месяц активных боев, оккупационные силы так и не смогли добиться каких-либо значительных успехов. На протяжении почти четырех недель российские вооруженные силы не смогли продвинуться даже на тактическое расстояние, поделился военный эксперт Роман Свитан.

Механизированный полк, судя по их оперативно-тактическим показателям, должен был прорывать линии противника на 3 до 5 километров, что соответствует тактике батальона.

"Однако фактически их продвижение ограничилось на несколько сотен метров, при этом они понесли значительные потери, включая потерю целой дивизии. Ситуация остается сложной и болезненной, но продолжает развиваться согласно нашей стратегии", - подчеркнул военный эксперт.

Также эксперт добавил, российские войска, размещенные в районах Донецка, Ясиноватой и Макеевки, испытывают затруднения и осознают, что украинские силы не позволят им спокойно провести зиму на местности. Следующим потенциальным направлением активных действий российских вооруженных сил.

Атаки российских вооруженных сил на Угледар связаны с планами наступления на Марьинку. Им нужно переместиться с юга на север, начиная с Угледара, чтобы оказаться сзади украинских сил, действующих в Марьинской группировке.

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