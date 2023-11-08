Города Авдеевка и Бахмут стали ключевыми точками в реализации стратегии, однако несмотря на месяц активных боев, оккупационные силы так и не смогли добиться каких-либо значительных успехов. На протяжении почти четырех недель российские вооруженные силы не смогли продвинуться даже на тактическое расстояние, поделился военный эксперт Роман Свитан.

война, фронт, ВСУ

Механизированный полк, судя по их оперативно-тактическим показателям, должен был прорывать линии противника на 3 до 5 километров, что соответствует тактике батальона.

"Однако фактически их продвижение ограничилось на несколько сотен метров, при этом они понесли значительные потери, включая потерю целой дивизии. Ситуация остается сложной и болезненной, но продолжает развиваться согласно нашей стратегии", - подчеркнул военный эксперт.

Также эксперт добавил, российские войска, размещенные в районах Донецка, Ясиноватой и Макеевки, испытывают затруднения и осознают, что украинские силы не позволят им спокойно провести зиму на местности. Следующим потенциальным направлением активных действий российских вооруженных сил.

Атаки российских вооруженных сил на Угледар связаны с планами наступления на Марьинку. Им нужно переместиться с юга на север, начиная с Угледара, чтобы оказаться сзади украинских сил, действующих в Марьинской группировке.

Последние новости Украины:

Напомним, Вагнеровцы снова набирают боевиков, что это значит

А еще Politeka сообщала, что ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности

Также Politeka писала, что россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности