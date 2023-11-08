Задачей Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонской области является отодвинуть артиллерию российских оккупантов от населенных городов, сообщил военный аналитик Роман Свитан. На левом берегу сосредоточено множество разведывательных групп.

Задача наших войск на левом берегу заключается в обеспечении безопасности мирного населения, особенно в тех районах, где российская артиллерия может находиться в непосредственной близости от густо населенных городов. Поэтому войска работают над отстранением артиллерии противника и уничтожением его боевых позиций.

"На левом берегу ВСУ выполняют задачи разведки, корректировки артиллерийского огня, инициируют разрушение российских батарей и частей. После освобождения территории они также занимаются созданием плацдармов или других оборонительных мероприятий в режиме активной обороны, что сейчас происходит на левом берегу" - делится эксперт.

Также эксперт поделился, атаки российских вооруженных сил на Угледар связаны с планами наступления на Марьинку. Им нужно переместиться с юга на север, начиная с Угледара, чтобы оказаться сзади украинских сил, действующих в Марьинской группировке.

Затем они пытаются вытеснить украинские силы на вторую линию обороны, которая проходит через Курахово и около малых рек на севере.

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