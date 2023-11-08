Попытка отправить составы с боеприпасами или топливом по мосту также представляет угрозу для самого моста.

Оккупанты ищут альтернативный маршрут для железной дороги, который пройдет через Ростов, Мариуполь и Бердянск, а затем пойдет на юг от Мелитополя в Акимовку, где существует железнодорожный узел. По словам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты вероятно планируют строить железную дорогу на юге от Мелитополя. Этот вопрос становится актуальным, исходя из их необходимости.

Необходимость строительства такой железной дороги может свидетельствовать о том, что российские власти предвидят возможное уничтожение Керченского моста, предположил эксперт.

Попытка отправить составы с боеприпасами или топливом по мосту также представляет угрозу для самого моста.

"В этом регионе существует несколько мостов, и прикрыть их все оказывается трудно. Однако, как бы ни старались оккупанты построить новую железную дорогу, она будет постоянно находиться под угрозой атак со стороны украинских вооруженных сил, и это будет делать ее непригодной для стабильного использования" - поделился Свитан.

Ранее эксперт подметил, вооруженные силы Украины получают практически все вооружение от Укроборонпрома. А Укроборонпром - это старая советская система, которая очень тяжело разворачивается. Правда если она развернется и запустится, то это уже будут промышленные партии дронов, которыми можно уже будет засыпать на радиус полета дрона любой регион практически.

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