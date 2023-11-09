В частности, Олег Жданов оценил громкое заявление бригадного генерала Сергея Баранова, пишет Politeka.net.

«Я, конечно, в шоке от таких заявлений», - прокомментировал Жданов в эфире Politeka Online слова Баранова о том, что ВСУ готовятся к масштабной зимней атаке по россии с помощью дронов-камикадзе.

Жданов отметил, что таких анонсов делать нельзя.

«Не ставится враг в известность, какие удары будут наноситься», - пояснил Жданов.

Военный аналитик также подчеркнул, что предупреждения ВСУ о, например, атаках на Крымский мост несут совсем другой характер.

«Крымский мост – там другая ситуация. Мы неоднократно наносили удары. И вот здесь уже после того, как факт свершился и несколько раз уже Крымский мост выводился из строя – это уже морально-психологическое давление на противника. Мы держим таким образом врага в напряжении», - отметил Олег Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что анонсирование поставок военной помощи от западных партнеров также отличаются от заявления, которое сделал Баранов.

«Тоже самое по поставкам. Мы же всегда незнаем – это уже постфактум или анонс. Где эта партия поставок? Тут не надо путать эти вещи. Многие страны анонсируют эти пакеты, это часть информационной войны, она не привязана к конкретному. А здесь мы говорим, что мы будем наносить. Так их надо наносить, а не говорить о них», - подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, ранее бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что в ближайшие несколько месяцев под ударами окажутся оккупированный Крым и многие регионы россии. Эти атаки, отмечал генерал, «доставят немало проблем рф», так как будут сосредоточены на военных объектах оккупантов.

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