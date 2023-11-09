В частности, Олег Жданов оценил громкое заявление бригадного генерала Сергея Баранова, пишет Politeka.net.

«Я, конечно, в шоке от таких заявлений», - прокомментировал Жданов в эфире Politeka Online слова Баранова о том, что ВСУ готовятся к масштабной зимней атаке по россии с помощью дронов-камикадзе.

Жданов отметил, что таких анонсов делать нельзя.

«Не ставится враг в известность, какие удары будут наноситься», - пояснил Жданов.

Военный аналитик также подчеркнул, что предупреждения ВСУ о, например, атаках на Крымский мост несут совсем другой характер.

«Крымский мост – там другая ситуация. Мы неоднократно наносили удары. И вот здесь уже после того, как факт свершился и несколько раз уже Крымский мост выводился из строя – это уже морально-психологическое давление на противника. Мы держим таким образом врага в напряжении», - отметил Олег Жданов.

Крымский мост

Эксперт также подчеркнул, что анонсирование поставок военной помощи от западных партнеров также отличаются от заявления, которое сделал Баранов.

«Тоже самое по поставкам. Мы же всегда незнаем – это уже постфактум или анонс. Где эта партия поставок? Тут не надо путать эти вещи. Многие страны анонсируют эти пакеты, это часть информационной войны, она не привязана к конкретному. А здесь мы говорим, что мы будем наносить. Так их надо наносить, а не говорить о них», - подчеркнул Олег Жданов.

ВСУ, ракета, война

Напомним, ранее бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что в ближайшие несколько месяцев под ударами окажутся оккупированный Крым и многие регионы россии. Эти атаки, отмечал генерал, «доставят немало проблем рф», так как будут сосредоточены на военных объектах оккупантов.

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