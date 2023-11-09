Есть причина, по которой Россия не может пока наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Так, по словам известного военного аналитика Олега Жданова, россяине действительно ждут понижения температуры, однако этот фактор не является главным.

«Это не главный пункт в отсутствии ударов по нашей энергосистеме. Да, он существенный, потому что в минусовую температуру будет эффект намного сильнее, чем сейчас. Но мне кажется, что главная проблема в РФ – это накопление ракет», - пояснил свою точку зрения Олег Жданов в эфире Politeka Online.

Пауза, говорит Жданов, связана с накоплением ракет.

«Для того, чтобы продержаться какой-то период времени с каким-то определенным уровнем массирования этих ударов россиянам нужна пауза. Чтобы накопить ракеты. Именно поэтому они сейчас и не наносят ракетные удары по нашей энергосистеме», - высказал предположение Олег Жданов.

При этом, по словам Жданова, в запасе у россиян могут быть тысячи ракет, однако неизвестно, в каком они состоянии.

"Вопрос в их технической исправности и возможностях РФ наносить ракетные удары. Дело в том, что самолетный парк – он же не резиновый у РФ и такая интенсивная эксплуатация тех же самых Ту-95".

Военный аналитик также обратил внимание, что Ту 160 не принимают участия в бомбардировках - их просто гоняют из одного конца РФ в другой в качестве устрашения и создания массовки.

"Основную нагрузку несут Ту-95, но их не так много и у них есть летный ресурс. И с ракетами та же картина – если они начинают добираться до советских запасов – эти ракеты надо проверить…", - пояснил Олег Жданов.

Последние новости Украины:

Страшная находка в подвале дома - названо количество погибших и обстоятельства.

Шокирующие цифры – известно, как увеличилась армия оккупантов в Украине.

Оборвались сразу пять жизней - обстоятельства трагедии с бойцами в Сумской области.