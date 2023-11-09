Так, по словам известного военного аналитика Олега Жданова, россяине действительно ждут понижения температуры, однако этот фактор не является главным.
«Это не главный пункт в отсутствии ударов по нашей энергосистеме. Да, он существенный, потому что в минусовую температуру будет эффект намного сильнее, чем сейчас. Но мне кажется, что главная проблема в РФ – это накопление ракет», - пояснил свою точку зрения Олег Жданов в эфире Politeka Online.
Пауза, говорит Жданов, связана с накоплением ракет.
«Для того, чтобы продержаться какой-то период времени с каким-то определенным уровнем массирования этих ударов россиянам нужна пауза. Чтобы накопить ракеты. Именно поэтому они сейчас и не наносят ракетные удары по нашей энергосистеме», - высказал предположение Олег Жданов.
При этом, по словам Жданова, в запасе у россиян могут быть тысячи ракет, однако неизвестно, в каком они состоянии.
"Вопрос в их технической исправности и возможностях РФ наносить ракетные удары. Дело в том, что самолетный парк – он же не резиновый у РФ и такая интенсивная эксплуатация тех же самых Ту-95".
Военный аналитик также обратил внимание, что Ту 160 не принимают участия в бомбардировках - их просто гоняют из одного конца РФ в другой в качестве устрашения и создания массовки.
"Основную нагрузку несут Ту-95, но их не так много и у них есть летный ресурс. И с ракетами та же картина – если они начинают добираться до советских запасов – эти ракеты надо проверить…", - пояснил Олег Жданов.
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