Военный эксперт Игорь Романенко рассказал о ситуации на фронте, где россия атакует Авдеевку.

Военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал, что происходит сейчас под Авдеевкой. Об этом специалист рассказал в интервью на Politeka Online.

"В Авдеевке противник провел уже три волны наступательных действий, завел большие силы, включая личный состав и артиллерию, значительная часть которой была уничтожена. Но не смотря на это не отказывается от идеи продолжать наступательные действия и соединить клещи севера и юга", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что таким образом оккупант пытается окружить авдеевский гарнизон. Хотя у них и есть тактические успехи, но достичь цели оккупантам не удается.

После этого россияне решили активизироваться южнее Марьянки и южнее Угледара. Таким образом оккупанты хотят если не взять в оперативное окружение Авдеевку, то хотя-бы наносить удары с юга на север, где у них получится - с Марьянки или с Угледара.

Они уже пытались наступать на Угледар зимой и полностью провалились, потеряв много техники. Во время нового наступления россияне повторили прошлых успех провала и снова потеряли много единиц техники под городом.

В итоге существенного продвижение у оккупантов не получилось, но подобные намерения они продолжают осуществлять. Поэтому на текущий момент там продолжаются ожесточенные бои в попытках захватить новые территории Украины.

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