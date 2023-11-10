Военный эксперт Михаил Притула рассказал, что сейчас делают оккупанты на Херсонском направлении. Об этом специалист поделился в интервью наа "Фабрике новостей".

"А им деваться некуда. У этих группировок на Херсонском направлении есть три пути снабжения. Первый - Джанкой, второй - Перекоп, третий - Запорожский коридор. По мере продвижения ВСУ и нанесения ударов по логистическим путям эта группировка все больше и больше будет деградировать, так как возможности снабжения его постепенно будут исчезать", сообщил специалист.

Эксперт добавил, чтобы удержать эту группировку, а там 100 тысяч оккупантов, то там нужно 100 тысяч килограмм еды каждый день. Также для содержания войск необходимо поставлять 200 тысяч тонн воды как минимум. И это нужно делать каждый день.

Также не стоит забывать о боекомплекте и тяжелых снарядах и всего иного. А еще россиянам необходимо эвакуировать раненых, поэтому это очень тяжелая логистика для вражеских войск.

Через некоторое время у россиян не останется никаких вариантов, кроме как оставить данный регион. Они для этого готовятся и политически, и в военном плане. Они могут уничтожить там при отходе подстанции и газовые хабы, но их там не так много, когда будут уходить, как и населенных пунктов.

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