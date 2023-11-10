За минувшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, украинские защитники наносят врагу огромные потери.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери.

«Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного.

В Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Также отмечается, что в то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Кроме того, стали известны новые подробности относительно ситуации в Авдеевке. Как сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, оккупанты продолжают штурмы западнее железной дороги в направлении Степного.

«Вместе с окрестностями АКХЗ и направлением Северного сейчас это – самые сложные участки. Враг имел успехи тактического характера. Но это все лобовые атаки, где враг теряет большое количество л/с», – отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Теперь, подчеркнул эксперт, вопрос в том, смогут ли российские захватчики закрепиться на позициях, которые им удалось захватить.

«На коксохимзавод наши воины врага не пускают, хотя бои продолжаются совсем рядом. В направлении Первомайского не менее сложные бои, но враг успехов не имел», - отметил Мирошников.

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