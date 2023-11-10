Российские оккупанты в ночь на 10 ноября атаковали территорию Украины ударными БпЛА и управляемыми авиаракетами.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на воздушные силы Украины, в общей сложности было выпущено шесть ударных БпЛА "Shahed-136/131" – пуски осуществлялись из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Также оккупанты из воздушного пространства оккупированной Херсонщины выпустили одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59.

Уничтожить удалось пять ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

Тем временем стало известно, что ночью оккупанты обстреляли Станислав на Херсонщине.

Под огонь в очередной раз попал местный лицей.

Кроме того, около часа ночи армия России с временно оккупированного левого берега обстреляла Камышаны Херсонской городской территориальной общины.

"В результате вражеской атаки повреждены несколько домов, гаражи, авто", - сообщал начальник Херсонской МВА.

Добавим, что ночью враг также атаковал Днепропетровскую область - оккупанты ударили по Мировской и Красногригорьевской общинам, что на Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию.

Как сообщают власти Днепропетровщины, повреждены три частных дома и теплицы, изуродовано хозяйственное сооружение.

Целили по району оккупанты и утром - снова устроили по Мировской общине.

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